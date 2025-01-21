Irak'ta Yeni Petrol Rezervi Keşfi

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BAĞDAT, 21 Ocak (Xinhua) -- Irak devletine ait Irak Midland Petrol Şirketi, Doğu Bağdat petrol sahasında büyük petrol rezervleri keşfettiklerini duyurdu.

Şirketin genel müdürü Muhammed Yasin Hasan, pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni keşifle Irak'ın petrol rezervlerinin 2 milyar varilden fazla artacağını söyledi.

Kuyuda yapılan ilk testlere göre günlük 5.000 varile kadar ham petrol üretilebileceğini kaydeden Hasan, Irak'ın petrol rezervlerine katkı sağlayarak üretim kapasitesini artıracak bu keşfin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi olan Irak, 145 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip.

Irak ekonomisi büyük ölçüde, ülke gelirinin yüzde 90'ından fazlasına karşılık gelen ham petrol ihracatına dayanıyor.