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Irak Yerel Seçimlerinde Takaddüm Partisi Bağdat'ta Birinci, KYB Kerkük'te Zafer Kazandı - Son Dakika
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Irak Yerel Seçimlerinde Takaddüm Partisi Bağdat'ta Birinci, KYB Kerkük'te Zafer Kazandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını duyurdu. Bağdat'ta Takaddüm Partisi birinci, Nebni İttifakı ikinci ve Karar Gücü İttifakı üçüncü oldu. Kerkük'te KYB birinci, Arap Koalisyonu Listesi ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi üçüncü sırayı aldı. Enbar Vilayeti'nde ise Takaddüm Partisi birinci oldu.

Irak Yerel Seçimlerinde Takaddüm Partisi Bağdat\'ta Birinci, KYB Kerkük\'te Zafer Kazandı
19.12.2023 - 20:37,
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Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı.

Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Buna göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinciliği, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinciliği, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" ise üçüncülüğü elde etti.

Irak'ın Kerkük kentinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 139 bin 373 oyla birinci olurken, Arap Koalisyonu Listesi 98 bin 174 oyla ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi de 72 bin 28 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi ise 46 bin 749 oyla dördüncü oldu.

Sünnilerin yaşadığı Enbar Vilayetinde ise, Takaddüm Partisi ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak Yerel Seçimlerinde Takaddüm Partisi Bağdat'ta Birinci, KYB Kerkük'te Zafer Kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Yerel Seçimlerinde Takaddüm Partisi Bağdat'ta Birinci, KYB Kerkük'te Zafer Kazandı - Son Dakika
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