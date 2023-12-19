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Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi siyasi uzantılarının yer aldığı ittifaklar birinci çıktı.

Irak\'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı
19.12.2023 - 23:31,
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Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Gayri resmi sonuçlara göre güney kentlerinin büyük bölümünde eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi siyasi uzantılarının yer aldığı ittifaklar sandıktan birinci çıktı.

Salahaddin vilayetinde eski Vali Ahmet Cuburi'nin lideri olduğu "Ulusal Cumhur İttifakı" birinciliği, "Ulusal İtar İttifakı" ikinciliği, "El-Azim Koalisyonu" ise üçüncülüğü elde etti.

Şiilerin yoğun yaşadığı güney kentlerinden Meysan'da ise, "Nebni İttifakı" ilk sırada, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti Koalisyonu" ise ikinci sırada yer aldı.

Diğer bir güney kenti Zikar'da, "Nebni İttifakı" ilk sıraya, "Kanun Devleti" ise ikinci sıraya yerleşti.

Musenna'daki vilayet meclisinde ise sandıktan "Kanun Devleti" birinci çıktı.

Irak'ın güneyindeki Basra'da, ilk sıraya mevcut Vali Esad İdani'nin seçim listesi yerleşirken, "Nebni İttifakı" ikinci, "Kanun Devleti Koalisyonu" üçüncü sırada yer aldı.

Vasıt vilayetinde, Vali Muhammed Meyyahi'nin "Vasıt Daha Güzel" isimli listesi ilk sıraya yerleşti.

Kadisiye vilayetinde, sandıktan en çok oyu "Nebni İttifakı" alırken, "Kanun Devleti Koalosyonu" ikinci sırada kaldı.

Orta Fırat şehirlerinden Kerbela'da "İbda Kerbela" isimli liste ilk sırada yer alırken, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinciliği, "Nebni İttifakı" üçüncülüğü elde etti.

Necef ve Babil kentlerinde "Nebni İttifakı" ilk sırada, "Kanun Devleti Koalisyonu" ikinci sırada yer aldı.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde ise Şii Bedir Hareketi'ne bağlı mevcut Vali Musenna Tamimi'nin seçim listesi birinciliği, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" ikinciliği elde etti.

Kaynak: AA
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Haşdi Şabi, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

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