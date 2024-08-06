Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne Füze Saldırısı - Son Dakika
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Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne Füze Saldırısı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen füze saldırısını duyurdu. Güvenlik güçleri saldırıyı önledi ve faillerin adalet karşısına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

06.08.2024 13:10
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Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün saat 21.00'de Enbar vilayetindeki bazı koalisyon güçleri müsteşarlarının kaldığı Ayn el-Esed Üssü'ne Hadise bölgesinden (Enbar) iki adet füzeyle saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerimiz derhal harekete geçerek fırlatılmaya hazırlanan 10 füzeden 8'inin bulunduğu Kia marka araca el koydu ve mühendislik teknik ekibi tarafından durum kontrol altında alındı."

Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'taki üsleri, diplomatik misyonları, uluslararası koalisyonunun danışmanlarının bulunduğu yeri hedef alan, bölgede gerilimi artıracak, Irak'ı tehlikeli durumlara sürükleyecek, devletin çeşitli çıkarlarına zarar verecek her türlü pervasız eylem ve uygulamayı reddediyoruz. Güvenlik güçlerimizin yetkili makamları ve oluşumları, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış olup, faillerin adalet karşısına çıkarılması için çalışıyoruz. Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Irak topraklarının hesaplaşma, savaş ve çatışmaların yansıdığı bir alana sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz."

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Üssü'ne dün saldırı düzenlendiği haberleri basına yanmıştı.

Kaynak: AA

Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

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