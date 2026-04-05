Irak'tan İran'a Teşekkür

05.04.2026 17:23
Irak, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin veren İran'a teşekkür etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ülke petrolünü taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden geçişine izin verilmesi dolayısıyla İran'a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık ile bir araya geldi.

Görüşmede Hüseyin, tankerlerin geçişine izin verilmesinden dolayı İran'a teşekkür etti ve bu işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Hüseyin, Irak'ın savaş karşıtı tutumunu yineleyerek çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğine ve anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrıca Hüseyin, bölgede benimsenecek açık ve rasyonel diyaloğa dayalı bir yaklaşımın ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ve ortak istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

İranlı Büyükelçi Al-Sadık ise görüşmede ülkesinin son dönemde savaşla bağlantılı gelişmelere ilişkin tutumunu aktardı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ile bunların yansımaları da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
