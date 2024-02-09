Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Son Dakika
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Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Irak\'tan kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu. Pençe serisi operasyonlarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

09.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA

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