Irak'tan Körfez Ülkelerine Destek Mesajı
Irak'tan Körfez Ülkelerine Destek Mesajı

26.03.2026 19:14
Irak, Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırıları reddettiğini açıkladı, iş birliği vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkeleri ve Ürdün'ü hedef alan her türlü saldırıyı kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap ülkelerinin güvenliğinin Irak'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, Körfez ülkeleri ve Ürdün'ü hedef alan her türlü saldırının kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Irak'ın bölge ve dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, ortak güvenlik ve istikrarın sağlanması ile gerilimin düşürülmesi için birlikte çalışılmasının gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Irak hükümetinin tüm güvenlik tehditleriyle anayasa ve yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam ettiği belirtildi.

Irak güvenlik birimlerinin, "dost ve kardeş" ülkelerle koordinasyon ve iş birliğini sürdürdüğü, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırıya dair bilgi ve delillerin paylaşılmasına açık olunduğu da aktarıldı.

Irak'ın topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına karşı olunduğu yinelenerek, ülkenin egemenliğini korumak ve bölgesel istikrarı güçlendirmek için gerekli tüm adımların atılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Körfez Ülkeleri, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Körfez, Ürdün, Irak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
