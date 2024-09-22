Irak, Lübnan'a Tıbbi Yardım Gönderdi

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BAĞDAT, 22 Eylül (Xinhua) -- Irak'tan Lübnan'a hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tıbbi yardım içeren iki uçak gönderildi.

Irak'ta devlet destekli Haşdi Şabi Şii milis güçleri yetkilileri tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada söz konusu yardımların göz yaralanmaları, ampütasyonlar, karın bölgesi yaralanmaları ve yanıklar için çeşitli tıbbi malzemeleri içerdiği belirtildi.

Sevkiyat, Salı ve Çarşamba günleri Lübnan genelinde onlarca kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazı patlamaları ile Cuma günü İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerinde bir binayı hedef alan ölümcül hava saldırısının ardından gerçekleşti.