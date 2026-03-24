Irak'tan Saldırılara Sert Tepki

24.03.2026 22:15
Irak Bakanlar Kurulu, Haşdi Şabi ve Peşmerge'ye yönelik saldırıları kınadı, ülke egemenliğine vurgu yaptı.

Irak Bakanlar Kurulu, Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Enbar'da Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanı ve beraberindekilere, Salahaddin'de Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na ve Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların ülkenin egemenliğine açık bir ihlal ve güvenlik ile istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Orta Doğu'nun geçirdiği bu zor süreçte ülke egemenliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yabancı ülke temsilcilik ve misyonlarının da korunması gerektiği belirtildi.

Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için tüm güvenlik birimlerine her alanda desteğin artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na düzenlenen ABD hava saldırısında, 7 Haşdi Şabi mensubu yaralanmıştı.

Enbar vilayetine düzenlenen ABD hava saldırısında ise 15 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.

Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıda ise 6 Peşmerge yaşamını yitirmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

