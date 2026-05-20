Irak'tan Suudi Arabistan ve BAE'ye Saldırılara Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan Suudi Arabistan ve BAE'ye Saldırılara Soruşturma

20.05.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan saldırılarla ilgili özel komite kurdu.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülke topraklarından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü, söz konusu ülkelerin ilgili makamlarıyla temas kurmak üzere özel komite oluşturulduğu söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda ülkedeki genel güvenlik durumu ele alındı.

Başbakan Zeydi, tüm güvenlik kurumlarının hazırlık seviyeleri ve kapasitesinin artırılmasının yanı sıra güvenlik alanındaki istikrarın sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan son saldırılar kınanırken, Irak hükümetinin ülke topraklarının ya da hava sahasının kardeş Arap ülkeleri ve dost bölge ülkelerine yönelik saldırılarda kullanılmasını reddettiği vurgulandı.

Zeydi, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, iki ülkenin ilgili makamlarıyla temas kurmak üzere özel komite oluşturulduğunu kaydetti.

Irak topraklarının söz konusu saldırılar için kullanıldığının kanıtlanması halinde sorumlular hakkında gerekli tüm işlemlerin yapılması talimatını veren Zeydi, ayrıca hükümetin, Irak'ın ya da bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit etmeye çalışan kişi veya gruplara karşı taviz vermeyeceğini belirtti.

Toplantıda, Irak'ın bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla en iyi ilişkileri kurma konusundaki kararlılığına işaret edilirken, yeni hükümetin bölgesel istikrarın desteklenmesi, hukuk düzeninin güçlendirilmesi, diplomatik misyonlar ile yabancı şirketlerin korunması ve silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedeflerine bağlı olduğu vurgulandı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi de Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak, Irak toprakları, hava sahası ve kara sularının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'tan Suudi Arabistan ve BAE'ye Saldırılara Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:02:15. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'tan Suudi Arabistan ve BAE'ye Saldırılara Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.