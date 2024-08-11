Irak Türkmen Cephesi, Kerkük\'teki Toplantıyı Tanımıyor

Güncel

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için Bağdat'ta yapılan toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Turan, Kerkük Vali seçimi için dün bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerlerinin ise boykot ettiği toplantıyla ilgili açıklamada bulundu.

ITC Başkanı düzenlediği basın toplantısında "Bağdat'ta yapılan toplantı da seçim de geçersizdir." diyerek şunları kaydetti:

"Vilayet Meclisi Seçim Yasası'nın 13. Maddesi Kerkük'te yönetimin seçim sonuçlarına bakılmaksızın tüm bileşenler arasında adil şekilde dağıtılmasını öngörüyor. Ayrıca söz konusu toplantının bileşenler arasında hiçbir uzlaşı olmadan, Türkmenlerin yokluğunda, vali ile meclis başkanı seçiminin Kerkük değil, Bağdat'ta yapılması açık ve net şekilde yasa ihlalidir."

Turan, toplantıda en yaşlı üyenin de yer almadığını hatırlatarak, oturum sonuçlarının hukuka aykırı olduğunu ve sonuçların geçersiz kılınması için yargıya başvuracaklarını vurguladı.

Kerkük Vilayet Meclisinde üyesi bulunan tek Türkmen siyasi partisinin ITC olduğuna dikkati çeken Turan, Bağdat'taki toplantıya yerel meclis üyeleri dışında hiçbir Türkmen yetkiliyi de görevlendirmediklerini aktardı.

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi dün Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.