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Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Yerel seçim sonuçları beklediğimiz gibi değil - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Yerel seçim sonuçları beklediğimiz gibi değil

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin 18 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerden bekledikleri sonucu alamadığını ifade etti. Turan, seçim sonuçlarının beklenildiği gibi olmadığını ve Kerkük'teki sonuçları etkileyen faktörler olduğunu belirtti. Ayrıca, elektronik oy verme işlemi sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle yüzlerce oy kaybedildiğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Yerel seçim sonuçları beklediğimiz gibi değil
29.12.2023 - 20:25,
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin 18 Aralık'ta Irak'ta yapılan yerel seçimlerden bekledikleri sonucu alamadığını ifade etti.

ITC Başkanı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde 10 yıl ve Kerkük'te 18 yıl aradan sonra yapılan yerel seçim sonuçlarının bekledikleri gibi olmadığını ifade etti.

Özellikle Kerkük'teki sonuçları etkileyen önemli faktörler olduğuna dikkati çeken Turan, seçmen kütüklerinin yeniden gözden geçirilmemesinin sonuçları doğrudan etkilediğini savundu.

Kerküklü olmayan ve kuzey kentlerden gelen 260 bin seçmenin oy kullandığını tespit ettiklerini söyleyen Turan, seçimden önce konu hakkında Irak Federal Mahkemesine şikayette bulunduklarını aktardı.

Turan, bu sayının oldukça yüksek olduğunu ve konuyu tekrar Irak Federal Mahkemesine taşıyacaklarını vurguladı.

Elektronik oy verme işlemi sırasında elektronik cihazların bazı Türkmen seçmenlerin parmak izini okumadığına işaret eden Turan özellikle 50 yaş üstü seçmenin bu sorunla karşılaştığını ve yüzlerce oyun kaybedildiğini belirtti.

Iraklılar, 10 yıl sonra yerel seçimler için 28 Aralık'ta sandık başına gitmişti

Federal bir yönetime sahip Irak'ta bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamadı.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışmıştı. 275 sandalyeden 70'i kadın adaylar için ayrılmıştı.

Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot etmişti.

Kaynak: AA
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