Irak ve ABD İlişkileri Gelişiyor

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BAĞDAT, 26 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, salı günkü görüşmede ikili ilişkilerin genel durumunu değerlendirerek ilişkileri geliştirme yolları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sudani'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak ile yeni ABD yönetimi arasındaki koordinasyon ve ikili anlaşmalar bağlamındaki işbirliği çerçeveleri de ele alındı.

Açıklamada iki tarafın, çeşitli alanlardaki ortak çalışmalarda kaydedilen ilerlemeyi de görüştüğü ve iletişimi artırma ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.