Irak ve İran'dan Taşımacılık Anlaşması

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'den sonra gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde, İran ile "uluslararası karayolu taşımacılığı" anlaşması imzalandığını açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Zeydi'nin Tahran ziyaretinden sonra ülkeye döndüğü belirtildi.

Zeydi'nin Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, Zeydi'nin Tahran'da İran tarafı ile yapılan geniş kapsamlı görüşmelerde Irak heyetine başkanlık ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Zeydi'nin İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile bir araya geldiği kaydedildi.

Başbakan Zeydi'nin Tahran ziyaretinde Irak ile İran arasında mutabakat zaptı ve anlaşmaların imzalandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmalar arasında "Uluslararası karayolu eşya ve yük taşımacılığı" anlaşmasının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Başkent Bağdat ve İran'ın Kirmanşah-Hüsrevi-Hanekin kentlerini demiryolu ile birbirine bağlamaya ilişkin bir mutabakat zaptının imzalandığının altı çizilen açıklamada, Bağdat Belediyesi ile Tahran Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisine dair mutabakat zaptının da imzalanan anlaşmalar arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, kamu yönetimi ve insan kaynaklarının eğitimi alanında da iki ülke arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Pezeşkiyan ile Zeydi'nin görüşmelerinde, Tahran-Bağdat ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin iki ülkenin istikrarı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacağını, aynı zamanda bölgesel dayanışma ve işbirliğini güçlendireceğini belirttikleri aktarılmıştı.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini Washington'a gerçekleştirmişti.