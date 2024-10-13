Irak ve İran: Savaşsa Hayır - Son Dakika
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Irak ve İran: Savaşsa Hayır

Irak ve İran: Savaşsa Hayır

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran'a saldırı için hava sahasının kullanılmasına asla izin vermeyecek.

13.10.2024 17:19
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'a saldırı için ülke hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbası Erakçi de savaştan yana olmadıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Irak hükümeti olarak savaş kararımız bulunmuyor"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarına işaret ederek şunları söyledi:

"Başından beri savaşın bölgeye yayılmaması gerektiği, yayılırsa bölgenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunduk. Irak hükümeti olarak savaş kararımız bulunmuyor. Savaş ve barış kararı devletin üç kurumu olan Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir."

"Savaşın İran'a uzaması ve yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur"

İsrail'in İran'a saldırması halinde tehlikenin büyüyeceğini vurgulayan Hüseyin, şunları kaydetti:

"Savaşın İran'a uzaması ve yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur. Bunun için de (İran'a saldırılması için) Irak hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Savaşın yaşanmaması için çabalıyoruz, Allah korusun savaş çıkarsa da Irak'ı ve hava sahasını savaştan uzak tutmak gerekir. Yeni bir savaş çıkması halinde bölgedeki ve Irak'taki DEAŞ gibi terör örgütleri yeniden saldırıya geçerek aktifleşecek. Savaş halinde Körfez'deki deniz nakliye yolları ve Hürmüz Boğazı da bundan etkilenecek, uluslararası alanda bir enerji krizi yaşanacak."

Hüseyin ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

"Savaşın ve olayların tırmandırılmasından yana değiliz"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Erakçi de bölgenin tehlikeli bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze ve Lübnan'daki Siyonist saldırıların durması için dostlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Tahran olarak savaşın ve olayların tırmandırılmasından yana değiliz. Bölgede barışın sağlanması için çabalıyoruz. Irak hava sahasının bize saldırmak amacıyla kullanılmasına izin vermediği için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz."

Bağdat'ta temaslarda bulunan Erkaçi, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştükten sonra Irak'tan ayrılacak.

Kaynak: AA

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