Irak ve Kuveyt, Bağdat ve Kuveyt'te dönüşümlü toplanacak ortak çalışma grubu kurdu - Son Dakika
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Irak ve Kuveyt, Bağdat ve Kuveyt'te dönüşümlü toplanacak ortak çalışma grubu kurdu

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Irak ile Kuveyt, aralarında çözüm bekleyen konuları gözden geçirip yol haritası belirlemek üzere ortak çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Grubun Bağdat ve Kuveyt'te dönüşümlü toplanacağı ve en geç 30 gün içinde ortak tavsiyelerini iki ülke liderliğine sunacağı belirtildi.

Irak ile Kuveyt, aralarında çözüm bekleyen meseleleri gözden geçirmek üzere ortak bir çalışma grubunu kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Irak ve Kuveyt'in yayımladığı ortak açıklamada, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi ile Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasında çözüm bekleyen konuları kardeşlik, iyi komşuluk ve ortak çıkar ruhuyla ele alma kararlılığı doğrultusunda bir mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Irak ve Kuveyt arasında çözüm bekleyen konuları gözden geçirmek ve bunlara yönelik bir yol haritası belirlemek üzere ortak çalışma grubunun oluşturulacağına dikkat çekilen açıklamada, ortak çalışma grubunun da en geç 30 gün içinde ortak tavsiyelerini her iki ülkenin liderliğine sunacakları ifade edildi.

Açıklamada, ortak çalışma grubunun, çalışmalarını tamamlayana kadar toplantılarını kesintisiz bir şekilde Bağdat ve Kuveyt'te dönüşümlü olarak gerçekleştireceğine işaret edildi.

Çözüm bekleyen dosyaların kapanması için her iki ülkenin bu sürece tam destek vereceği vurgulanan açıklamada, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek yeni bir işbirliği ve ortaklık evresinin başlatılmasına katkı sağlayacak bu görevin tamamlanması hususundaki kararlılık teyit edildi.

Açıklamada, Irak ve Kuveyt'in oluşturacağı ortak çalışma grubunun üzerinde çalışacağı konularla ilgili bilgi verilmedi.

Irak ile Kuveyt arasında 1990'da yaşanan Körfez savaşıyla kopan diplomatik ilişkiler, 2003'te Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından yeniden başlamıştı.

Diplomatik ilişkiler başlamış olsa da iki ülke arasında, "ortak petrol kuyuları, kara ve deniz sınırlarının çizilmesi ile Körfez savaşında esir edilen ve kaybolanlar" olmak üzere çözüm bekleyen pek çok mesele bulunuyor.

Kaynak: AA
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