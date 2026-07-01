Irak ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor - Son Dakika
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Irak ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor

01.07.2026 18:31
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Irak Başbakanı Zeydi, Türk şirketlerine yatırım fırsatlarını ve kolaylıkları vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Irak-Türkiye İş Konseyi bünyesindeki Türk şirketlerinin temsilcileri ve iş insanlarını kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan Zeydi, Türk şirketleri için Irak'ta çok sayıda yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, hastane ve havalimanlarının işletilmesi ile enerji ve su yönetimi alanlarındaki projelere dikkati çekti.

Türk iş insanlarının Irak'taki yatırım faaliyetlerini desteklemek amacıyla giriş vizelerine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve yatırım ortamını güçlendirecek diğer kolaylıkların sağlanması talimatını veren Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da Türkiye'nin Irak ile ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirmeye önem verdiğini ifade etti.

Toplantıya katılan Türk iş insanları da Irak'ta yatırım projelerine başlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Türkiye Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor - Son Dakika

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