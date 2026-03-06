İran'a yönelik saldırıların ardından dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli - Son Dakika
İran'a yönelik saldırıların ardından dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli

İran\'a yönelik saldırıların ardından dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli
06.03.2026 13:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarda bulunan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini, 75 içeriğin ise dijital platformlardan kaldırıldığını bildirdi.

Duran, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığının görüldüğüne dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"İNCELEME ALTINDAKİ DİĞER HESAPLAR HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş, kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

Türkiye'nin, dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Duran, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte, milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

