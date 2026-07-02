İran, ABD'den Tarım Ürünü Alımına Kapı Açtı

İran Tarım Bakanı Golamrıza Nuri Kızılce, ABD ile imzalanan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonlarla ABD'den tarım ürünü alımına kapıyı açık bırakarak, "Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere yabancı şirketlerden alım, ancak sağlık, kalite ve fiyat ilkelerinin aynı anda karşılanması durumunda yapılacaktır." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da açıklama yapan Tarım Bakanı Kızılce, ülkesinin temel ihtiyaç maddelerinin tedarikine ilişkin politikalarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın imzalanan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonlarla ABD'den tarım ürünü alacağına dair açıklamasının sorulması üzerine Kızılce, ithalatın belirli şartlara bağlı olması gerektiğini belirterek, ABD'den tarım ürünü ithal etme seçeneğini tamamen dışlamadı.

İranlı Bakan, ABD dahil olmak üzere ithal üründe 3 şartın karşılanmasını gözettiklerini ifade ederek, "Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere yabancı şirketlerden alım, ancak sağlık, kalite ve fiyat ilkelerinin aynı anda karşılanması durumunda yapılacaktır." dedi.

Buna rağmen Trump'ın iddia ettiği gibi İran'ın serbest bırakılacak varlıklarla ABD'den tarım ürünü alma zorunluğunun olmadığını vurgulayan Kızılce, "Herhangi bir ülkeden satın alma koşulları İran'ın standartlarına uymuyorsa, ister Amerika Birleşik Devletleri'nden ister başka ülkelerden olsun, o satın alma işlemi yapılmayacaktır." dedi.

Kızılce, uluslararası düzeyde tarım ürünleri için yeni pazarlar oluşturulmasının doğal olduğunu ve bu durumun da İran'ın küresel pazarlarda pazarlık gücünü artırabileceğini söyledi.