İran-ABD Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
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İran-ABD Müzakereleri Başlıyor

16.06.2026 14:22
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile 60 günlük yeni müzakere sürecinin başlayacağını açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının (MoU) resmen imzalanacağı günden itibaren, 60 günlük ikinci aşama olarak bilinen yeni bir müzakere turunun başlayacağını söyledi.

Tahran'da görev yapan büyükelçiler, yabancı ve uluslararası misyon temsilcileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Abbus Arakçi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından kapsamlı bir anlaşmaya varılmasında zorluklar ortaya çıktığını, bu nedenle müzakerelerin iki aşamaya ayrıldığını ifade etti.

İranlı Bakan, ilk aşamanın savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı, deniz ablukasına ilişkin kaygılar, yeniden imar çalışmaları ve ilgili konuların ele alınması konularına odaklandığını, bu sürecin bir mutabakat zaptıyla sonuçlandığını belirtti.

Arakçi, ikinci aşamanın ise mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından başlayacağını ve 60 gün boyunca devam edeceğini kaydetti. Arakçi, bu süreçte tarafların nükleer meseleler ve yaptırımların hafifletilmesini kapsayan nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyeceğini söyledi.

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERDE SAVAŞIN DURMASI EN ÖNEMLİ UNSUR

Üç aylık müzakere sürecinin ardından ilk aşamanın tamamlandığını ifade eden Arakçi, ön mutabakatın resmi olarak uygulanmasına 19 Haziran cuma günü başlanacağını bildirdi. Arakçi, savaşın sona erdiğinin dün sabah ilan edildiğini hatırlatarak, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı biçimde durdurulmasının mutabakatın en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Arakçi, İran'ın Lübnan'daki savaşın sona ermesini de çatışmanın sonlandırılmasının temel bileşenlerinden biri olarak gördüğünü belirterek, iki cephedeki gelişmelerin birbiriyle bağlantılı hale geldiğini belirtti. Tahran'ın bakış açısına göre mutabakatın bir tarafında ABD ve İsrail'in, diğer tarafında ise İran ile Hizbullah'ın bulunduğunu dile getiren Arakçi, Lübnan'daki savaşın sona ermesinin işgalin sona erdirilmesini de gerektirdiğini ifade etti. Arakçi, İsrail'in gelecekte gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylemin veya Lübnan topraklarındaki varlığını sürdürmesinin mutabakatın ihlali olarak değerlendirileceğini söyledi. İranlı Bakan ayrıca, sürecin kolaylaştırılmasına yönelik çabaları nedeniyle Katar ve Pakistan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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