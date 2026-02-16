İran-ABD Müzakereleri İçin Hazırlık - Son Dakika
İran-ABD Müzakereleri İçin Hazırlık

16.02.2026 20:12
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cenevre'de müzakereler öncesi Ummanlı yetkili ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'de yarın gerçekleştirilecek İran-ABD müzakere görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Busaidi, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Görüşmede, İran-ABD müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin planlamalar ele alındı.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmelerin ilk turu, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
