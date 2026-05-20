İran-ABD Müzakereleri Pakistan Arabuluculuğunda Devam Ediyor

20.05.2026 21:11
İran, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda müzakerelere odaklanıyor; savaşın sona ermesi isteniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik eylemlerin sonlandırılmasını istediklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD müzakerelerini değerlendirdi.

Bekayi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini belirterek, Tahran'ın "savaşı sona erdirmeye ve İran'ın açık taleplerini" yerine getirmeye odaklandığını söyledi.

İran'ın 14 maddelik ilk teklif metni çerçevesinde mesaj alışverişinin gerçekleştiğini aktaran Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin İran'ı ziyaret etmesinin amacının da temasları kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinlerin açıklığa kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bekayi, "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerinin ve deniz korsanlığının durdurulması konuları Tahran'ın odaklandığı meselelerdir." dedi.

ABD tarafının son bir buçuk yıldaki "olumsuz siciline" rağmen, İran'ın müzakereleri "ciddiyetle ve iyi niyetle" sürdürdüğünü söyleyen Bekayi, ancak ABD'nin performansına dair "güçlü ve makul şüpheleri" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik tutumunu, "ateşkes ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" şeklinde nitelendirerek, bunun uluslararası ticaret, enerji, yakıt ve emtia tedarik zincirini sekteye uğrattığını söyledi.

İran'a karşı ültimatom ve süre dilinin kullanılmasının "saçma" olduğunu ve bu tür baskıların asla işe yaramayacağını söyleyen Bekayi, "Tehditkar davranışlara ve her türlü siyasi ve askeri baskıya rağmen, İran ulusal çıkarlarını güvence altına almak ve meşru haklarını savunmak için ciddi bir şekilde yoluna devam etmektedir." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

