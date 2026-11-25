İran, ABD'nin ülkeye yönelik askeri saldırılarda yapay zeka teknolojisini kullandığını belirterek, Birleşmiş Milletler'i (BM) yapay zekanın askeri alanda kullanılması konusunda uluslararası denetim mekanizması oluşturmaya çağırdı.

İran'ın BM Büyükelçisi ve Geçici Maslahatgüzarı Gulam Hüseyin Derzi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojilerinin askeri amaçlarla kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yapay zekanın savaşlarda kullanılmasının uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunan Derzi, "Raporlar, ABD'nin 28 Şubat'taki saldırganlık savaşı sırasında istihbaratı analiz etmek, hedefleri belirlemek ve önceliklendirmek ve saldırı koordinatları sağlamak için Palantir'e ait Maven ve Anthropic'e ait Claude gibi gelişmiş sistemleri kullandığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran'a karşı savaşta yapay zeka araçlarının kullanıldığını açıkladığını hatırlatan Derzi, "Daha da endişe verici olanı, Pentagon'un 15 Haziran tarihli mahkeme dosyasında, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı sırasında yapay zekanın kullanıldığının kabul edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

Derzi, ABD'nin Maven Akıllı Sistemleri aracılığıyla kullandığı Grok destekli sistemler ile İran'a karşı savaşta 96 saat içinde 2 binden fazla mühimmatı 2 bin ayrı hedefe yönlendirmesini sağladığını söyledi.

ABD'nin bu sistemleri kullanarak İran'da özellikle sivillere ve sivil hedeflere yönelik kasıtlı saldırılardan sorumlu olduğunu ifade eden Derzi, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı fiillerinden kaynaklanan tüm zararlar için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

İranlı Büyükelçi, BM'ye yapay zekanın askeri alanda kullanılması konusunda uluslararası denetim mekanizması oluşturma çağrısında bulunarak, "Yapay zekanın güvenlik ve askeri boyutlarının, sınırlı ve seçici süreçler yerine, tüm devletlerin kapsayıcı katılımıyla hükümetler arası süreç temelinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında 11 Mart'ta yayımladığı görüntülü açıklamasında, ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarda gelişmiş yapay zeka araçları kullandığını duyurmuştu. Cooper, yapay zeka sistemlerinin "karmaşık bilgi yığınları arasından gerekli verileri ayıklayarak daha hızlı ve daha isabetli kararlar alabildiğini" söylemişti.

Washington Post gazetesi de Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları planlarken Claude modelini ve Maven Akıllı Sistemleri kullandığını bildirmişti.

Pentagon'un Dijital ve Yapay Zekadan Sorumlu Başkanı Cameron Stanley ise 15 Haziran'da mahkemeye verdiği yeminli ifadesinde, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın xAI şirketine ait Grok modelinin Pentagon'un Maven Akıllı Sistemleri altyapısında kullanıldığını ve bu sistemlerin İran'a karşı savaş sırasında 96 saat içinde 2 binden fazla mühimmatı 2 bin ayrı hedefe konuşlandırmasını sağladığını bildirmişti.