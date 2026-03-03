İran: ABD'nin İddiaları Yanlış - Son Dakika
İran: ABD'nin İddiaları Yanlış

03.03.2026 14:31
İran, ABD'nin müzakerelerdeki iddialarını yalanlayarak, savunmaya odaklandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un müzakerelerde ele alınan konularla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi gündeme ilişkin soruları yanıtladığı haftalık basın toplantısını, ABD- İsrail saldırılarında hasar gören Tahran'daki Şehid Mahallati İlkokulu'nda düzenledi.

Müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını hatırlatan Bekayi, "Diplomasi iddiasında olup İran'ın mantığı karşısında askeri seçeneğe yönelenler tarih önünde utançla anılacaktır. İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık." dedi.

ABD'nin dezenformasyon çabasında olduğunu ifade eden İranlı Sözcü, bir aldatma kampanyasıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Witkoff, birkaç saat önce, 'Bizim 4 talebimiz vardı. İran'ın nükleer programını sona erdirmesi, füze programını bitirmesi, bölgedeki dostlarına verdiği her türlü desteği kesmesi ve İran donanmasını tamamen devre dışı bırakması' dedi. Fakat bunların hiçbiri müzakerelerde gündeme gelmedi. Bunlar, kendi eylemlerini meşrulaştırmak için uydurdukları yalanlardır." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline ilişkin soru üzerine Bekayi, "Şu anda İranlıların tüm dikkati savunmaya odaklıdır. Müzakereleri denedik. Hem Dışişleri Bakanı hem ben defalarca söyledik. Müzakere masasında otururken bile askeri yetkililere 'uyanık olun' dedik. Bu yüzden kimse hazırlıksız yakalanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine saldırının Birleşmiş Milletler (BM) düzeninin sonu olduğunu savunan Bekayi, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ve insan hakları ayaklar altına alındı. BM Şartı fiilen yok sayıldı. İran'a yönelik saldırı, BM sisteminin sonu anlamına gelir. Güç kullanma yasağı çiğnendi. Üstelik bunu Güvenlik Konseyi üyesi bir devlet yaptı. İsrail, gazetecilerin ve çocukların en büyük katilidir. Küresel toplum kör değil. Görmezden gelirse bedelini görecektir. Başlatılan bu süreç yakında Avrupa'yı da etkileyecektir."

Kaynak: AA

