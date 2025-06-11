İran: ABD\'nin Saldırı Tehditleri İstikrarsızlık Yaratıyor

İran, ABD'nin ülkeye karşı askeri saldırı tehditlerinin ve bölgede saldırganlığını sürdüren İsrail'e verdiği desteğin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin yazılı açıklamasında, İran'a karşı "ezici bir güç" kullanabileceğine dair ABD'den gelen açıklamalara ilişkin, "Ezici güç tehditleri gerçekleri değiştirmeyecek. İran nükleer silah peşinde değil ve ABD'nin militarizmi sadece istikrarsızlığı körüklüyor." denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla'nın, Kongre'de yaptığı konuşmada, İran'a askeri saldırı tehditlerinden söz etmesine ve ABD'nin bölgede tek nükleer silah sahibi İsrail'e desteğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM'un saldırganları silahlandırarak ve İsrail'in suç işlemesine olanak sağlayarak bölgesel istikrarsızlığı körükleme mirası, onun barış veya nükleer silahların yayılmaması konusunda konuşma yeteneğini ortadan kaldırıyor. İleriye gitmenin tek yolu militarizm değil diplomasidir."