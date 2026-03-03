İran, ABD'nin THAAD Sistemini Vurduğunu İddia Etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduğunu iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Batı Asya bölgesindeki ikinci ABD THAAD füze savunma sistemi, İran Devrim Muhafızları'nın hassas güdümlü füzeleriyle vurularak operasyonel yörüngeden çıkarıldı." ifadelerini kullanıldı.
İran ordusu, önceki gün de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "El-Ruveys üssünde İsrail füze savunma ağıyla bağlantılı "THAAD" radarını imha ettiğini duyurmuştu.
