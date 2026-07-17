İran, ABD Radarlarına Saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Umman'daki Ganem bölgesinde bulunan hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarını hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Huzistan, Buşehr, Sistan-Beluçistan ve Hürmüzgan eyaletlerine yönelik ABD saldırılarına karşılık "13. dalga operasyonlar" kapsamında ABD güçlerine ait radar merkezlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Umman'daki Ganem bölgesinde bulunan hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarının hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.

Misilleme operasyonlarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın halen Devrim Muhafızları Donanması'nın kontrolünde olduğu ifade edildi.

Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD noktalarına saldırı

Devrim Muhafızları Ordusu, 11. ve 12. saldırı dalgalarına ilişkin yayımladığı bildirilerde, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, 11. saldırı dalgasında ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bulunduğu Bahreyn'deki Sakhir Hava Üssü'nün kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilmişti.

Aynı şekilde 12. saldırı dalgasında ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'teki füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzenin hedef alındığı ifade edilmişti.