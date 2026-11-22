İran'da Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, ülkesine karşı savaş suçları işlendiği gerekçesiyle ABD ve 4 Avrupa ülkesinin mahkemelerinde hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Ensari, "Çocuk Şehitlerin Ailelerini Onurlandırma Töreni"nde yaptığı konuşmada, özellikle Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırının belgelenmesi ve savaş suçları iddialarının uluslararası hukuk çerçevesinde izlenmesi için hükümetin çeşitli girişimler yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcılığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarla işbirliği içinde kapsamlı çalışmalar sürdürdüğünü aktaran Ensari, 12 günlük savaşla ilgili şikayetin İran-ABD Tahkim Mahkemesinde (Claims Tribunal) kayda geçirildiğini, Ramazan Savaşı'na ilişkin ikinci şikayetin ise kayıt işlemlerinin son aşamasında olduğunu kaydetti.

Ensari, "Yürütülen girişimler sonucunda Yargı Erki Avukatlar Merkezi, 5 bin şehit ailesinin vekaletini üstlendi. Ayrıca şu ana kadar ülke içindeki mahkemelerde 2 binden fazla şikayet kayda geçirildi." ifadelerini kullandı.

12 günlük savaşın ardından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcılığına savaş suçlarına ilişkin belgeleri toplama ve kayıt altına alma görevi verildiğini belirten Ensari, bu doğrultuda Adalet Bakanlığı, İstihbarat Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu, Başsavcılık, Şehitler ve Gaziler Vakfı ile diğer ilgili kurumların yer aldığı bir çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Ensari, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da sürecin yürütülmesi konusunda talimatlarını yinelediğini dile getirdi.

Savaş suçları iddialarının uluslararası mahkemelerde hukuki dayanaklarla ortaya konulmasının teknik ve zor bir süreç olduğunu vurgulayan Ensari, bu kapsamda belgelerin toplanması amacıyla "Tazminat Sistemi"nin de devreye alındığını aktardı.