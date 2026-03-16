İran, ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı Sayısını Açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.

Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.