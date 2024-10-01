İran, ABD'ye Füze Saldırısı Bilgisi Vermedi

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NEW İran, İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi vermediklerini belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye hiçbir bilgi verilmediği belirtilerek, "Ancak sonrasında ciddi bir uyarı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Basında yer alan bazı haberlerde, İran'ın İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD ve Rusya'ya bilgi verdiği öne sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısı yapılmıştı.