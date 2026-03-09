İran ABD'ye Yanıt Verecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin sivilleri hedef aldığını ifade ederek, "İnsanları öldürmenin ve yerleşim merkezlerine saldırmanın kontrol edilemez sonuçları olacaktır. Biz de pervasızca ve acımasızca karşılık vereceğiz." dedi.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Trump, 'halk gruplarını' hedef aldığını resmen açıkladı. Bu, Amerika'nın terörist hükümetinin resmi bir itirafıdır." mesajını paylaştı.

Amerikalıların artık bunların askeri hedef olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Kalibaf, "İnsanları öldürmenin ve yerleşim merkezlerine saldırmanın kontrol edilemez sonuçları olacaktır. Biz de pervasızca ve acımasızca karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.