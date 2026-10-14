İran Airtour uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz'e acil indi, 116 yolcunun durumu iyi

İran Airtour uçağı teknik arıza nedeniyle Tebriz'e acil indi, 116 yolcunun durumu iyiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tahran'dan İstanbul'a giden İran Airtour'a ait Airbus A320 yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Tebriz'e acil iniş yaptı. Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, arızanın giderilmesi veya yolculara alternatif uçuş sağlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden İran Airtour Havayollarına ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Tebriz Uluslararası Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hadi Necati konuya ilişkin bilgi verdi.
Necati, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçağının teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını belirtti.
Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren İranlı yetkili, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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