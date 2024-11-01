İran-Almanya Konsolosluk Krizi - Son Dakika
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İran-Almanya Konsolosluk Krizi

İran Dışişleri Bakanı, Almanya'nın konsolosluklarını kapatma kararına tepki gösterdi.

01.11.2024 15:47
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran- Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'in ülkede terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunarak idam edilmesinin ardından Almanya'nın İran konsolosluklarını kapatma kararına tepki gösterdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran'ın Almanya'daki konsolosluklarının kapatılması, bu ülkede yaşayan ve çoğunluğu aynı zamanda Alman vatandaşı olan İranlılara yönelik bir yaptırımdır." ifadelerini kullandı.

Berlin yönetimini bu kararla, 2008'de Şiraz'da 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili "teröristi" desteklemekle suçlayan Erakçi, İran'ın Berlin Büyükelçiliğini ve yakın çevredeki diğer diplomatik temsilciliklerin konsolosluk bölümlerini güçlendirerek bu durumu telafi etmek için çaba harcadıklarını kaydetti.

Erakçi, "Bu arada, Alman yetkililerin korumaya çalıştığı terörist suçluya bakın" ifadelerini kullanarak, Şarmehd'in ABD'de bulunduğu sırada yaptığı yayınlarda, İran'da terör saldırıları düzenlediklerine ve Şiraz'da 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı üstlendiğine dair ifadelerinin olduğu görüntülerini paylaştı.

Bu yayınlardan birinde Şiraz'daki bombalı terör saldırılarını üstlendiğini anlatan Şarmehd, "Biz birilerini öldürdüğümüzde bundan utanç mı duyacağız? Bundan utanmıyoruz." diyor.

Şarmehd'in, diğer yayınında da "Biz Şiraz'daki patlamayı inkar mı ettik ey aptal? ve "Tonder grubu yeni aşamada silahlı mücadeleye başlamıştır." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlanan Şarmehd idam edilmişti

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgütün lideri olarak yakalanıp İran'da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne, 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Şarmehd, hakkındaki kararın, Yargıtay tarafından onanmasının ardından 28 Ekim'de idam edilmişti.

İdamın ardından Tahran-Berlin ilişkileri gerildi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Berlin'e çağırdığını bildirmişti. Baerbock, İran'ı "ciddi sonuçlarla" tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." diyerek tepki göstermişti.

Almanya, dün Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki 3 İran başkonsolosluğunu kapatma kararı almıştı. Karar doğrultusunda konsolosluklarda görev yapan 32 İranlı diplomatın ülkeden ayrılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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