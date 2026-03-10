İran: Ateşkes Arayışında Değiliz - Son Dakika
İran: Ateşkes Arayışında Değiliz

10.03.2026 12:47
İran Meclis Başkanı Kalibaf, saldırganlara karşı saldırı beklediklerini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını belirtti.

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

