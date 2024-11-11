İran Bağlantılı Korsanlar, İsrailli Bilim İnsanlarını Hedef Aldı - Son Dakika
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İran Bağlantılı Korsanlar, İsrailli Bilim İnsanlarını Hedef Aldı

İran Bağlantılı Korsanlar, İsrailli Bilim İnsanlarını Hedef Aldı

İran istihbaratıyla bağlantılı bilgisayar korsanları, İsrailli yetkililerin kişisel bilgilerini ifşa etti.

11.11.2024 19:46
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İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bilgisayar korsanlarının Tel Aviv'in güneyindeki Sorek Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalışan bir bilim adamı ve bazı İsrailli yetkililerin kişisel bilgilerini ifşa ettiği öne sürüldü.

Haaretz'in haberinde, İsrailli bilim adamları ve aralarında diplomatların da olduğu yetkililerin kişisel bilgilerine erişip, ifşa eden bilgisayar korsanlarının İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Haberde, bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği materyaller arasında İsrailli bilim adamının dahil olduğu SARAF parçacık hızlandırıcı projesine ait olduğu anlaşılan ve başka diğer bilim adamlarının isimlerini de gösteren ekran görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

Habere göre, söz konusu görüntülerin bilim adamının cep telefonundan ya da e-posta hesabından elde edildiği ve radyasyon güvenliği uzmanı olarak yaptığı işle ilgili olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, İsrailli nükleer bilim adamının pasaport fotoğrafı da bilgisayar korsanlarınca yayımlandı.

Bugüne kadar nükleer tesise ilişkin yalnızca 30 fotoğraf yayınlayan bilgisayar korsanlarının, araştırma merkezine ilişkin hassas bilgiler ele geçirip geçirmediklerine ilişkin detaylar bilinmiyor.

İsrailli diplomat ve eski askeri ateşenin bilgileri de sızdırıldı

Halihazırda İsrail'in büyükelçisi olarak görev yapan bir diplomat ile ABD'de İsrail adına askeri ateşe olarak çalışmış bir diğer yetkilinin kişisel bilgilerini sızdıran bilgisayar korsanları, söz konusu İsrailli yetkililerin ailelerine ilişkin bilgileri de ifşa etti.

Bilgisayar korsanları, İsrail Savunma Bakanlığı'nda genel müdür olarak çalışmış bir İsraillinin kişisel hesabını ele geçirerek kişisel fotoğraflarını ve belgelerini de yayınladılar.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, soruları Başbakanlık Ofisi'ne yönlendirdi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet güvenlik servisi de herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Atom Enerjisi Komisyonu adına bir yanıt yayımlayarak, yapılan kapsamlı incelemenin ardından, görüntüler ve planların İsrail'deki herhangi bir tesise ait olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Bağlantılı Korsanlar, İsrailli Bilim İnsanlarını Hedef Aldı - Son Dakika

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