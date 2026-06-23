İran Bankalarında Siber Saldırı Aksaklıkları

ABD'nin, İran petrolüne uyguladığı ağır yaptırımları askıya alarak yaklaşık 30 yıl sonra İran'ın dolar cinsinden ticaretine izin vermesinin ardından İran'ın bankacılık sistemlerinde kaynağı henüz açıklanmayan siber saldırı nedeniyle aksaklıklar meydana geldiği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Milli, Ticaret, Saderat ve Millet Bankaları dahil olmak üzere bir çok bankada kart ve mobil hizmetlerde sorunlar meydana geldi.

Diğer yandan Merkez Bankasına bağlı Enformatik Hizmetleri Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bazı bankaların "kart tabanlı sistemlerinde" yaşanan aksaklığın siber saldırılardan kaynaklandığı duyuruldu.

Şirketin açıklamasında, herhangi bir yetkisiz erişimi önlemek ve müşteri verilerinin ve varlıklarının güvenliğini korumak amacıyla, kart tabanlı hizmetlerin geçici olarak erişime kapatıldığı belirtilirken, "Teknik ekipler ve siber güvenlik uzmanları, oluşan aksaklıkları gidermek için çalışıyorlar ve böylece hizmetlerden yeniden yararlanılabilmesi sağlanacak." denildi.

Siber saldırının kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran'ın ABD dolarıyla ticaret yapması 1995'te başlayan ABD yaptırımlarıyla kademeli olarak kısıtlanmaya başlamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile varılan mutabakat kapsamında, 60 gün öngörülen müzakere süreci boyunca 21 Ağustos tarihine kadar İran petrolüne yaptırımları askıya almış ve İran'ın ABD doları cinsinden ticaret yapabilmesi için geçici lisans yayımlamıştı.