İran, ülkenin batı hava sahasını askeri tatbikatlar için geçici olarak kapattı.
İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.
Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.
İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.
İran Batı Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı
