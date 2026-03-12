İran BM Güvenlik Konseyi'ni Kınadı - Son Dakika
İran BM Güvenlik Konseyi'ni Kınadı

12.03.2026 02:33
İran, BMGK'nın füze saldırılarını kınayan karar tasarısını haksız bulduğunu ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ülkesinin Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

İrevani, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Söz konusu tasarının İran'a yönelik açık bir haksızlık olduğunu dile getiren İrevani, "Ülkemiz, belirgin bir saldırgan eylemin başlıca mağduru olmuştur. Bu metin, sahadaki gerçekleri çarpıtmakta ve mevcut krizin temel nedenlerini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." dedi.

İrevani, "İsrail ve ABD tarafından ileri sürülen, siyasi motiflerle yönlendirilen bir tarafgirlik içeren tasarı metninin amacı, mağdur ile saldırganın yerlerini tersine çevirmek. Bu tasarı, BM Şartı'nı ihlal eden ve saldırgan eylemlerde bulunan ABD ve İsrail rejimlerini ödüllendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Konseyin aldığı bu kararı tanımadıklarını belirten İranlı Temsilci, "Bunu, BM Şartı ve uluslararası hukukla çelişen, haksız ve hukuka aykırı bir eylem olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur"

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı başlattığı askeri saldırının BM Sözleşmesi'nin 2. maddesi 4. fıkrasının ve emredici nitelikteki saldırganlık yasağının açık ihlali olduğunu belirten İrevani, "Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur. İran'ın en yüksek makamı ve üst düzey devlet yetkilileri terörist ve alçakça bir suikastle hedef alınmış, binlerce sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda sivillerin hedef alındığına işaret eden İrevani, "28 Şubat 2026'dan itibaren, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda 1348'den fazla sivil ölmüştür. 17 binden fazla sivil yaralanmış ve 19 bin 734 sivil yapı hasar görmüş veya yıkılmıştır. Bunlardan 16 bin 191'i konut, 1617'si ticari ve hizmet binası, 77 tıbbi ve eczacılık merkezi, 65 okul ve eğitim kurumu, 16 Kızılay binası ve çeşitli enerji altyapı tesisleri bulunmaktadır." dedi.

İran'ın bu kasıtlı ve haksız saldırıya karşı BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru savunma hakkını kullanarak egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya devam ettiğini belirten İrevani, "ABD ve İsrail, saldırılarında bazı üçüncü ülkelerin toprak ve tesislerini de kullanmıştır. Uluslararası hukuk gereği, devletler, topraklarının diğer devletlere zarar vermek için doğrudan veya dolaylı kullanılmasına izin veremez." diye konuştu.

Ülkesinin, Körfez bölgesindeki dostane ilişkilerini karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı temelinde sürdürmeye devam edeceğine işaret eden İrevani, "İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik savunma operasyonlarının hiçbir şekilde bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik olmadığını vurgulamaktadır." dedi.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımının serbestliğini koruduğunu öne süren İranlı Temsilci, Boğazın Tahran yönetimi tarafından kapatılacağı iddialarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

İrevani, Konsey'in, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için İran halkına yönelik savaşın durdurulması için derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

