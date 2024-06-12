İran Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan, etnik köken ve mezhep ayrımcılığına son vereceğini söyledi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan, etnik köken ve mezhep ayrımcılığına son vereceğini söyledi

İran'da cumhurbaşkanı seçimine katılan tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan, Türkmen, Kürt, Beluç kökenli vatandaşların ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Pezeşkiyan, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde pozitif ayrımcılık yaklaşımını benimseyerek, tarihi ve kronik eksiklikleri gidermek için çalışacağını belirtti. Ayrıca, etnik köken ve mezhep nedeniyle hakları gasp edilen liyakatli Sünni vatandaşların varlığına da dikkat çekti.

12.06.2024 22:01
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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin tek reformist adayı Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, Türkmen, Kürt, Beluç kökenli vatandaşların bir kısmının hak ettikleri statüden "ayrımcılık" nedeniyle yoksun bırakıldığını ifade etti.

Pezeşkiyan, İran'daki bölgeler, etnik kökenler ve mezheplerin sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı olması halinde bu konudaki tarihi ve kronik eksiklik ve yoksunlukların telafisi için "pozitif ayrımcılık" yaklaşımını benimseyeceğini belirten Pezeşkiyan, kaynakların daha önce yeterince önemsenmeyen alanların kalkınması ve refahı için yoğunlaştırılacağını vurguladı.

Ülkede etnik köken ve mezhebi nedeniyle bazı vatandaşların ayrımcılığa maruz kaldığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "İmam (İran devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni) ve Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), milli birlik ve kardeşliği güçlendirme yönündeki yönlendirmelerinin bazen sonuçsuz kalmasını ve düşmanca mezhep ve inanç ihtilaflarında kaybolmasını üzüntüyle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkmen Kürt, Beluci ve Talış kökenli şahsiyetler, mezhep ayrımı nedeniyle statü ve İranlı onurundan mahrum bırakılıyor. Ehliyet ve liyakatlarına rağmen yalnızca bazı kişilerin dar görüşlü zihniyeti ve hatalı sistemler nedeniyle uygun makam ve mevkilere sahip olmayan liyakatli Sünniler tanıyorum."

Kaynak: AA

İran, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan, etnik köken ve mezhep ayrımcılığına son vereceğini söyledi - Son Dakika

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