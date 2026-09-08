İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırganlar tam pişman olana dek mücadele edeceklerini duyurdu
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaşa karşı olduğunu ancak saldırganları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, ABD ile devam eden sürece işaret ederek İran milletinin haklarını koruyacaklarını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ancak ülkeye saldıranları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile devam eden savaşa ve Washington'un ülkeyi hedef alan adımlarına dair konuştu.
İran'ın "her zaman savaşa karşı çıktığını ve halkının çıkarlarını korumakla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamak adına ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini" savundu.
Pezeşkiyan, İran'ın bugüne kadar ülkeye yönelik saldırılara karşı kendisini savunduğunu belirterek, "Bu direnişi saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürdürecek ve İran milletinin haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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