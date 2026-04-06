İran'da 131 Tarihi Yapı Tahrip Edildi

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, ülkedeki 131 tarihi yapının ABD- İsrail saldırılarında tahrip olduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Emiri, ABD ve İsrail'in ülkedeki tarihi yapıları doğrudan hedef aldığını belirtti.

Tüm savaş ve çatışmalarda, ülkelerin medeniyet ve kültürel miras eserlerinin uluslararası yasalarla saldırılamaz ve kırmızı çizgi olarak korunduğunu dile getiren Emiri, "Bu savaşta, medeniyetsizler medeni bir ülkeye saldırdı. Onlar kasıtlı ve bilinçli olarak İran medeniyetini hedef aldı. Düşman saldırıları nedeniyle ülkedeki 131 medeniyet anıtı tahrip edildi." dedi.

Savaş başlamadan önce, askeri ve güvenlik kurumlarından gelen uyarılar sonrasında tüm tarihi değerli eşyaları güvenli bir depoya taşıdıklarını aktaran Emiri, "300'den fazla araştırmacıyla, binalardaki hasar boyutu ve restorasyon yöntemi inceleniyor ve restorasyon savaştan sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.