İran'da 50 Kişi Gözaltında

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Mazenderan eyaletinde, Londra merkezli rejim muhalifi medya kuruluşlarından "Iran International" ve "Manoto TV" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonu, Mazenderan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, rejim muhalifi medya kuruluşları "Iran International" ve "Manoto TV" ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat sonrasında, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan 500 kişiden 250'sinin "İran International" televizyonuyla irtibatlı olduğunu öne sürmüştü.

İran International

Londra merkezli, Farsça yayın yapan "İran International" televizyonu, İran hükümetine muhalif duruşuyla biliniyor.

Tahran yönetimi, 2022'de "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle "İran International" televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Manoto TV

Farsça yayın yapan Londra merkezli Manoto TV ise 28 Ekim 2010'da kuruldu. Kanal, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye yakınlığıyla biliniyor.