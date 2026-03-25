İran'da 50 Kişi Gözaltında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazenderan'da muhalif medyayla bağlantılı 50 kişi gözaltına alındı, casusluk suçlamasıyla.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Mazenderan eyaletinde, Londra merkezli rejim muhalifi medya kuruluşlarından "Iran International" ve "Manoto TV" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonu, Mazenderan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, rejim muhalifi medya kuruluşları "Iran International" ve "Manoto TV" ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat sonrasında, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan 500 kişiden 250'sinin "İran International" televizyonuyla irtibatlı olduğunu öne sürmüştü.

İran International

Londra merkezli, Farsça yayın yapan "İran International" televizyonu, İran hükümetine muhalif duruşuyla biliniyor.

Tahran yönetimi, 2022'de "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle "İran International" televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Manoto TV

Farsça yayın yapan Londra merkezli Manoto TV ise 28 Ekim 2010'da kuruldu. Kanal, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye yakınlığıyla biliniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

01:32
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
00:53
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 02:12:16. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da 50 Kişi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.