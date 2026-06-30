İran'da 9 Kilogramlık Kist Ameliyatla Alındı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kentinde bir hastanede tedavi gören kadının karnından 9 kilogram ağırlığında kitlenin çıkarıldığı bildirildi.

Fars haber Ajansı'na konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Rudabe Mansuri konuya ilişkin bilgi verdi.

Mansuri, Şehrikürd kentindeki Hacer Hastanesi'ne kronik karın ağrısı şikayetiyle başvuran 49 yaşındaki bir kadın hastanın acilen ameliyata alındığını söyledi.

İranlı doktor, gerçekleştirilen ameliyat sırasında hastanın karın boşluğundan, yumurtalığa ait olduğu belirtilen 9 kilogram ağırlığında bir kistin çıkarıldığını belirtti.

Mansuri, kitlenin büyük olması ve ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle anestezi ekibi ile cerrahi ekibinin tam koordinasyon içinde çalıştığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını kaydetti.