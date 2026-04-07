İran'da ABD-İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

İran'ın Elburz eyaletinde Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattına ABD- İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Devlet televizyonunun Elburz Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Ayrıca 7 aracın hasar gördüğü saldırıda kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, hasar gören demir yolu hattının onarımına başlandığı kaydedildi.
