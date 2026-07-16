İran'da ABD Saldırıları

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinin çeşitli bölgelerinin ABD saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, yaptığı açıklamada saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Emrayi, Silahlı Kuvvetlerin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve olası yeni saldırılara karşı gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Emrayi ayrıca, güvenlik güçlerinin olası tehditlere karşı gerekli müdahaleyi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Saldırının hedefi hakkında ise resmi makamlardan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.