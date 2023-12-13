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İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren kişi idam edildi

İran'ın Mazenderan eyaletinde din adamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi idam edildi. Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletine bağlı Babülser kentinde gittiği bir bankada, koruma görevlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

İran\'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani\'yi öldüren kişi idam edildi
13.12.2023 - 10:29,
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İran'ın Mazenderan eyaletinde din adamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi idam edildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Mazenderan Başsavcılığı Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Süleymani'yi öldüren kişinin Babül Hapishanesinde sabah saatlerinde idam edildiği kaydedildi.

Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletine bağlı Babülser kentinde gittiği bir bankada, koruma görevlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

Devrim Mahkemesinde yargılanan ismi açıklanmayan saldırgan, 12 Mayıs'ta idama mahkum edilmiş ve karar yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren kişi idam edildi - Son Dakika
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