İran'da Enerji Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
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İran'da Enerji Tasarrufu Çağrısı

Enerji Bakanı, elektrik santrallerine gaz tedarikinin artırılması için halka yakıt tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

18.12.2024 14:51
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İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, elektrik santrallerine daha fazla gaz verilebilmesi ve vatandaşlara elektrik tedarikinde sorun yaşanmaması için yakıt tüketiminin azaltılması konusunda halka çağrıda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Enerji Bakanı Aliabadi, kabine toplantısı sonrası ülkede yaşanan enerji sıkıntısına ilişkin açıklamada bulundu.

Aliabadi, Enerji Bakanlığı'nın santrallerin elektrik üretmeye hazır hale getirilmesi için her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Ancak havaların soğuması nedeniyle santrallerde elektrik üretmek için ihtiyaç duyulan enerji (gaz) miktarı yeterli değil." ifadelerinde bulundu.

Ülkedeki bazı enerji santrallerinin arızalı olduğuna değinen Aliabadi, halkın yakıt tüketimini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Aliabadi, elektrik santrallerine daha fazla gaz verilebilmesi, elektrik üretimi ile halka enerji tedariki meselesinde sorun yaşanmaması için evlerde yakıt tüketiminin azaltılması konusunda tüketicilerin işbirliği yapması çağrısında bulundu.

Ortalama sıcaklığın 2 derece düşürülmesi kampanyasının enerji tasarrufunda etkili olduğunu belirten Aliabadi, "Ne kadar çok insan tasarruf ederse, o kadar çok insan elektriğe ulaşabilecek." diye konuştu.

Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede yaşanan enerji tedarik sıkıntısı ve soğuk havalar nedeniyle son bir haftada birçok eyalette okullar tatil edilmiş, bazı eyaletlerde devlet daireleri uzaktan çalışma yöntemiyle hizmet vermişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah da ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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