İran'da Gemi Çarpışması: 23 Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika
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İran'da Gemi Çarpışması: 23 Mürettebat Kurtarıldı

14.07.2026 09:57
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Hürmüz Boğazı'nda dökme yük gemisi çarpıştı, 23 yabancı mürettebat kurtarıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda, Keşm Adası'nın kuzeyinde bir dökme yük gemisinin başka bir gemiyle çarpışması sonucu su alması üzerine 23 kişilik yabancı mürettebatı kurtardığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde, bir dökme yük gemisinin başka bir deniz aracıyla çarpışması sonucu dökme yük gemisinin gövdesinde ciddi hasar meydana geldi ve gemi su almaya başladı.

Gemi kaptanının acil tahliye talimatı vermesi üzerine 23 yabancı mürettebatın tamamı, İran'ın "başarılı müdahalesiyle" kurtarılarak Keşm Adası'na tahliye edildi.

Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve kurtarılan mürettabatın uyrukları hakkında ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Gemi Çarpışması: 23 Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika

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