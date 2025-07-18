İran'da Güvenlik Güçlerinin Ateşi: 3 Ölü - Son Dakika
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İran'da Güvenlik Güçlerinin Ateşi: 3 Ölü

18.07.2025 16:27
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Humeyn'de güvenlik güçlerinin araçlara ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde güvenlik güçlerinin 2 araca şüphe üzerine ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Humeyn Devrim ve Genel Savcılığı, dün gece kentteki bir askeri merkezde güvenlik güçlerinin yoldan geçen iki araca şüphe üzerine ateş açarak üç vatandaşın ölmesine sebep olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık olayı doğrulayarak, "Bu konuda hukuki süreç başlatılmış olup, olayın boyutları araştırılmaktadır." dedi.

Olayın faillerinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı ancak görevleri ve sayıları hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Güvenlik Güçlerinin Ateşi: 3 Ölü - Son Dakika

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