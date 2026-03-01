İran'da Hamaney İçin Sokaklara Çıktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Hamaney İçin Sokaklara Çıktılar

01.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hamaney'in ölümünü protesto eden kalabalıklarla yankılandı; geçici liderlik konseyi kuruldu.

(ANKARA) - İran'ın İsfahan, Tahran ve Meşhed gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıkarak, ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülen ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'i anmak için bir araya geldi. Göstericiler, ABD ve İsrail'i protesto ediyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici bir liderlik konseyi oluşturulacağını duyurdu.

İran hükümeti, ABD ve İsrail'in dün Tahran'a yönelik saldırılarının ardından Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı. İran devlet kanalı Press TV'nin paylaştığı görüntülerde, meydanda toplanan kalabalığın Hamaney'in ölümünü protestolarla karşıladığı görüldü.

İsfahan, Tahran ve Meşhed gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıkarak, Hamaney'i anarken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Halk  bazı bölgelerde ağıtlarla tepkilerini gösteriyor. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ölümünün ardından 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Laricani: "Amerika ve Siyonist rejim İran halkının yüreğini yaktı, biz de onların yüreğini yakacağız"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, yaptığı açıklamada, İsrail'in "İran'ı bölmeye çalıştığını" söyledi. Laricani, İsrail'in kendi varlığını sürdürebilmek için büyük ülkeleri bölmeye başvurduğunu ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İran'ın kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Laricani, "Amerika ve Siyonist rejim İran halkının yüreğini yaktı, biz de onların yüreğini yakacağız" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi geçici liderlik konseyi yönetecek

Laricani, Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici bir liderlik konseyi oluşturulacağını duyurdu. Konsey, İran Anayasası'nın 111'inci maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı, Yargı Başkanı ve Anayasa Koruyucular Konseyi'nden bir din alimi olmak üzere üç kişiden oluşacak. Geçici konsey, yeni dini lider atanana kadar ülkenin yönetim yetkilerini üstlenecek.

İsrail Ordusu:  "Savunma sistemi tam koruma sağlamamaktadır"

Öte yandan, İsrail Ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edilmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde alarm durumuna geçildiğini açıkladı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli önleme ve saldırı faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Savunma sistemi tam koruma sağlamamaktadır; bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Hamaney İçin Sokaklara Çıktılar - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:30:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da Hamaney İçin Sokaklara Çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.